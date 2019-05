Chants de coqs ou encore cloches d'église: Un maire veut leur inscription à l'Unesco

Le 24/05/2019 | Par Charline Bakowski | Lu 79

Bruno Dionis du Séjour, maire de Gajac, un petit village de 400 habitant en Gironde, a fait la demande que les bruits ruraux, tels que le chant du coq ou encore les cloches d'église soient désormais classés au Patrimoine Mondial de l'Unesco.



Cet élu a pris cette décision après les nombreuses plaintes de ruraux venus s'installer à la campagne, mais qui ne supportent pas ces sonorités quotidiennes. Certains seraient même prêts à aller en justice pour nuisance sonore, confie Le Figaro.



Plusieurs habitants auraient déjà menacé de porter plainte, par exemple à Colmar, où les cloches de l'église sonnaient trop fort. Or Bruno Dionis du Séjour rétorque à ça "le rythme de la campagne et des choses aussi riches que simples qui la composent".



Le maire de Gajac a ainsi fait une lettre ouverte aux parlementaires français en demandant à ce "que le chant du coq, l'aboiement familier du chien, la cloche de l'église, le meuglement des vaches, le braiement de l'âne et le pépiement des oiseaux soient proclamés patrimoine national".



Il espère ainsi par ce biais empêcher toutes ces personnes qui tentent d'interdire les bruits naturels, qui rythment la vie de la campagne. Il est déjà soutenu par plusieurs élus locaux.