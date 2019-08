Chargé du bien-être animal, le ministre de l'agriculture photographié lors d'une corrida

aux côtés du

maire

de Jean-René Etchegaray.

La nouvelle a suscité l'indignation. Deux ministres ont été photographiés alors qu'ils étaient en train d'assister à une corrida dans les arènes de Bayonne ce mercredi.Il s'agit de Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, mais aussi et surtout de Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture, en charge notamment du bien-être animal. Sur le cliché capturé par un journaliste du Sud-Ouest , on aperçoit les deux ministres au premier rang,