Chasse tangues 2020: La vente des licences débute le 4 février

Le 07/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 115

La chasse aux tangues s'étalera cette année du 15 février au 15 avril 2020.



Le début de la vente des licences aura lieu à partir du 4 février jusqu'au 13 février, dans les locaux de l’ONF de Bourg-Murat. Les chasseurs pourront venir les mardis et jeudis, de 6h à 11h.



Les licences seront également à la vente dans les locaux de l'ONF, à la Providence à Saint-Denis, du 4 février au 14 février. Les chasseurs pourront venir les lundis et jeudis, de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30, ainsi que les vendredis de 8h à 11h30 et de 13h30 à 15h.



Le prix d'une licence pour un lot vendu à l’unité est de 60 euros. L’ONF propose également un prix forfaitaire de 150 euros pour avoir l’autorisation de chasser sur les 13 lots ouverts.

​