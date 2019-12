🌡️ Températures prévues

➡️le soleil matinal n'est pas avare. Les quelques bancs de nuages élevés ne lui font pas d'ombre.La chaleur s'installe rapidement. En cours de matinée le ciel des pentes change lentement de teinte.➡️la couverture nuageuse péi n'impressionne pas grand monde. Tout juste peut-elle lâcher quelques averses sur les hauteurs du Sud de l'île. Les sommets bénéficient de conditions clémentes comme au volcan et au Maïdo.Le littoral compris entre Saint Benoit et le Port en passant par Saint Denis apprécie la persistance de larges éclaircies mais on se plaint peut-être d'un ressenti parfois inconfortable. Il faut monter dans les hauts pour trouver un peu de fraîcheur toute relative.tente d'aérer en rafales vers le Port, Saint Gilles et Sainte Rose. Il fait défaut sur le Nord et le Sud.🌊 Une houle résiduelle inférieure à 2m puis 1m50 persiste de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table en passant par Terre Sainte.Le vent remue la mer aux endroits exposés. Elle est peu agitée à belle sur le Nord et le Nord-Est.Les températures restent majoritairement supérieures aux normales pour un début Décembre. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h31 le 10 --18h49 le 09🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot :