🌡️ Températures prévues

➡️le soleil est en mode tropical ardent sur l'Ouest et le Sud. En revanche des averses sont observées sur l'Est principalement entre Sainte Rose et Gillot, la plaine des Palmistes et le volcan.les éclaircies sont à nouveau aux commandes sur le littoral de la moitié Est. Dans le même temps le ciel de l'intérieur et des pentes vire au blanc et progressivement au gris.➡️s'offre localement à la pluie dans les hauts et l'intérieur. Ces précipitations sont parfois soutenues avec un caractère orageux possible. Des débordements touchent le littoral par places plus volontiers sur le Nord-Ouest et le Sud-Ouest.orienté à l'Est se manifeste sur le littoral dans la région de Saint Philippe et vers Gillot. Les rafales atteignent les 60/65km/h sur le Sud sauvage.En cours de journée un vent de Nord-Est peut rentrer temporairement vers le Port alors qu'un petit vent de Sud peut aérer un peu comme mercredi du côté de la Saline.Les Plaines et les sommets sont aussi exposés à quelques rafales.🌊 La mer est agitée en journée par le vent. Elle reste peu agitée sur les plages de l'Ouest. La température du lagon est proche de 28° Celsius.sont souvent supérieures aux normales de Janvier. Voir détails ci-dessous.➡️➡️05h51 le 17 --19h03 le 16🧳 La pression atmosphérique à 07h00 à Gillot : 1014.1