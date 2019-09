Chaudron: Placé en garde à vue après avoir frappé mortellement un gramoune

Le 06/09/2019

Un homme de 62 ans a été retrouvé mort à son domicile au Chaudron mercredi. La veille, l’homme avait eu une altercation avec un couple. Le gramoune, ivre, se serait adressé à la jeune femme de manière peu cavalière et a reçu en retour du compagnon un coup de poing au visage qui l’a envoyé au sol. Selon les informations du JIR, le sexagénaire aurait refusé d’être conduit aux urgences et est rentré chez lui.

Les résultats de l’autopsie confirme notamment le coup porté en dessous de l’oeil gauche.

Le mis en cause a été identifié hier et s’est rendu à la police. Plusieurs témoins ont assisté à la scène. Le jeune homme de 26 ans, déjà connu des forces de l’ordre est placé en garde à vue.