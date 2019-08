Chaudron: Un jeune cycliste renversé lors d'un rodéo, son pronostic vital engagé

Cette situation était prévisible vue la mentalité et maintenant un drame est entrain de ce jouer.Le bande ti femelle ek zenfant i aime regarde kaniar cabré desfois le bande maman la caf les ensemble i apprécié ek un despe dans la main à la résultat

Est ce que ce sont les mêmes cagnards à Moto cross et scooter sans casque qui roulaient très vite sur le sentier littoral au niveau de l'ancien Zoo - ce sentier est interdit aux engins à moteur de toutes sorte . Il fallait les voir fanfaronner au milieu des familles ou des enfants - Pas de doute qu'ils étaient déjà sous effet.

Pas de drame!!! On te dit que son pronostic est vital engagé.

9. TICOQ le 25/08/2019 23:16



moto cross rien à faire sur la vp car non immatriculé et non assuré