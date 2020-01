Chaussées inondées, radiers submergés... Les fortes pluies s'abattent sur le sud

Le 22/01/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 2912

Les fortes pluies ont fait leur retour dans le sud de l’île. Par intermittence, depuis hier soir, elles s’abattent sur la région provoquant submersions de radier et chaussées inondées.En 24h, selon les données brutes des stations de Météo France, 62,3mm de pluie ont notamment été relevés à Grand Coude, 131,6mm au Baril, 106,9mm sur le littoral de Pierrefonds.A St-Joseph,Suite aux fortes pluies de ces dernières heures, les radiers Embériques, Chemin Pompidou, Solitaire, radier de la piscine, Chemin Grosset ont été fermés à la circulation pour cause de submersion. Le radier fusible reste ouvert " , informe la municipalité.La plus grande prudence est recommandée sur les routes.