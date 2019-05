Cher Jeremy Corbyn, Pravind Jugnauth aussi est «in office but not in power»

Le 25/05/2019 | Par E. Moris | Lu 102

Au lendemain des larmes de joie de la victoire de Narendra Modi en Inde, celles de Theresa May devant le 10 Downing Street à la fin de son discours de démission rappellent les larmes d’Anerood Jugnauth passant la main à son fils Pravind en janvier 2017.