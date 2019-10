Cher Monsieur Le Président

Que l’on soit riche, pauvre, président, ministre ou simple salarié, nous avons tous une chose en commun : nous avons des parents , des proches, qui un jour, nous quitteront.



Dans l’idéal, faisons en sorte que ce passage se passe dans les meilleures conditions possibles.



Parmi tous les acteurs professionnels, tous secteurs confondus, dans la santé, nous avons l’Hospitalisation à Domicile, une équipe de professionnels, aguerrie et expérimentée dans l’accompagnement des soins techniques, lourds de ces patients.

Inégalités territoriales – constats :

La Guadeloupe 400 000 habitants 8 établissements HAD

Guyane 280 000 habitants 2 établissements HAD

Département du Gard 750 000 habitants 4 établissements HAD

Bretagne 3 300 000 habitants 12 établissements HAD

Mayotte 235 000 habitants 2 établissements HAD prévus

France nationale 67 000 000 habitants 291 établissements HAD

La Réunion 865 000 habitants 2 établissements HAD

Cherchez l’erreur… Un duopole fortement protégé par l’ARS Réunion depuis 20 ans.

Conséquence : La Réunion a le podium du taux de ré-hospitalisation le plus odieux et scandaleux de tout le National , soit 21,90%.

Les personnes âgées sur les 6 derniers mois de la vie sont ré-hospitalisées jusqu'à 4 fois, entraînant fatalement leur décès. Le savoir et ne rien faire de la part des pouvoirs publics c'est :"non-assistance à personnes en danger !!"

Les personnes âgées attendent entre 8 à 9 heures d’attente dans les urgences !

Taux d’intervention des HAD dans les EHPAD à La Réunion : 0,6 % (national : 9,3%, Bretagne : 15,4%)

Taux d’intervention des HAD en ville à La Réunion : 6% (national : 17%)

70% des patients hébergés en EHPAD vont aux urgences.

Nul besoin d'être éminent spécialiste pour comprendre que la Réunion est très éloignée des autres DOM en terme d'équipements se rapportant à sa population. Elle est également distancée par les régions métropolitaines, normalement dotées en HAD et comptant une population similaire à celle de la Réunion.



Mais lorsque, dans une moulinette statistique, on se prend à mélanger « la Lozère et Paris », pour créer une moyenne de dotation qui n’a aucun signification intrinsèque, il est aisé de tenter de faire croire par l’ARS OI, en rapprochant des chiffres qui n’ont aucun sens en soi, que la Réunion doit être considérée comme richement desservie en HAD, en dissimulant derrière un rideau de ratios, non explicités, que dans la réalité, la moitié de sa population locale soit près de 400.000 personnes ne bénéficie d'aucun service de HAD.

Alors que la nouvelle loi de santé votée en juillet 2019 préconise le développement de l’offre hospitalière de proximité pour renforcer le premier niveau de gradation des soins hospitaliers, notons que la Réunion n’en possèderait qu’un seul (Cilaos), la Guadeloupe en possède 5 et la Martinique 2.



L’accès aux soins reste encore insatisfaisant à la Réunion. 2500m2 lacérés par 530 ravines, des hauts et des bas et un réseau routier totalement inadapté. En 2013, les Réunionnais mettent en moyenne 16 minutes en voiture pour se rendre à l’hôpital le plus proche. Le temps d’accès est plus élevé pour les habitants du Sud (19 minutes) que pour ceux du Nord (11 minutes). Mais un Réunionnais sur dix se situe à plus de 30 minutes des urgences (84 000 habitants).

Monsieur Le Président, la situation critique à laquelle nous sommes confrontée aujourd’hui dans la prise en charge sanitaire des personnes âgées à la Réunion, est une réelle CRISE SANITAIRE.



Monsieur Le Président, 29 000 citoyens Français de La Réunion (signataires de la pétition) vous demandent de rétablir enfin une équité territoriale dans l’Hospitalisation A Domicile pour nos personnes âgées et porteurs de handicap.



Monsieur Le Président, la population réunionnaise demande plus de TRANSPARENCE et que l’autorité de la concurrence intervienne dans les 2 établissements existants au titre du contrôle des concentrations.

Monsieur Le Président, nous comptons sur VOUS.