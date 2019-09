Cherchez l’erreur : Quand un panneau de signalisation devient réalité

Le 25/09/2019 | Par Charlotte Molina | Lu 3589

L’ironie dans ce cliché ne saute pas tout de suite aux yeux. La photo, prise hier sur le boulevard Lancastel à Saint-Denis, pourrait rappeller les pièges camouflés dans l’examen du code de la route.



Ici, la consigne serait "cherchez l’erreur".





Vous l’avez trouvée ? Le diable est dans les détails, et notamment sur ce panneau de signalisation à droite de la chaussée, qui indique une interdiction de doubler pour les poids lourds.Mais sur la route, on voit clairement un camion effectuer un dépassement, malgré l’interdiction et le danger que cela représente sur cet axe actuellement en travaux.