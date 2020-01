Chiffre de la délinquance: Le bilan 2019 est très mauvais

Le 21/01/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 112

Le ministère de l’Intérieur a publié, via son service de statistiques (SSMI), le bilan concernant les chiffres de la délinquance 2019. Le moins que l'on puisse constater, c'est qu'ils ne sont pas bons. Il apparaît notamment une nette dégradation de la situation sur le plan des violences.

Les coups et blessures volontaires sur personnes de 15 ans ou plus, enregistrent une forte hausse en 2019 de +8 %, les violences sexuelles augmentent également de +12 % après avoir déjà augmenté de +19% en 2018 indique le Figaro.



Il apparaît que toutes les régions françaises ont connu des augmentations du nombre de viols, agressions et harcèlements sexuels en 2019, notamment les régions Corse, Centre-Val-de-Loire, Auvergne-Rhone-Alpes et Nouvelle-Aquitaine. Les vols sans violence contre des personnes enregistrent une hausse de +3 %, une hausse de 1% pour les vols dans les véhicules. Les escroqueries progressent de +11%. Les vols avec armes et les cambriolages de logements restent stables en 2019 sauf à Paris où les vols avec effractions augmentent depuis 2 ans, ajoute le Figaro.



A noter que les destructions et dégradations volontaires ont baissé de 1 %.