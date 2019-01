Chikungunya : Un vaccin bientôt sur le marché ?

Le 03/01/2019 | Par Zinfos974 | Lu 139

L’épidémie s’est abattue à La Réunion en 2006 et a inquiété par la suite les Caraibes mais aussi l’Amérique du Sud et l’Europe. Des chercheurs de l’institut Pasteur de Paris, du Walter Reed Army Institute aux États-Unis et de la compagnie autrichienne Themis Bioscience GmbH ont travaillé à un vaccin contre le chikungunya. Les deux premières phases de tests ont confirmé des résultats très satisfaisants, publiés dans The Lancet.A partir du vaccin contre la rougeole , les chercheurs sont parvenus à créer un vaccin contenant un agent infectieux actif modifié génétiquement qui permet de déclencher une réaction du système immunitaire suffisante sans provoquer de symptômes, explique la revue Sciences et Avenir.Les premiers tests cliniques se sont déroulés en 2015 sur 42 personnes, la deuxième phase sur 263. Le vaccin est efficace en quelques semaines.Une troisième phase débutera prochainement sur une plus grande population. En cas de succès, le vaccin pourrait être mis sur le marché dans deux ans.