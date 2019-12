Chikungunya et dengue en Thaïlande: l'ARS rappelle les mesures de précaution aux voyageurs

Le 06/12/2019 | Par Qi Gao | Lu 76

chikungunya en Thaïlande , l'ARS rappelle que l



Plus de 10 000 cas de chikungunya ont été recensés depuis le début de l’année 2019. Aucun décès n’a été rapporté. Mais le pays est également touché par une épidémie de dengue de bien plus grande ampleur encore, avec plus de 100 000 cas rapportés depuis le début de l’année, dont 110 décès répartis dans l’ensemble des provinces du pays.



De manière générale, en 2019, une augmentation du nombre de cas de dengue est observée dans toute l’Asie du Sud-est: la Thaïlande, les Philippines (près de 330 000 cas, dont 1 272 décès rapportés), le Cambodge (environ 56 000 cas rapportés), le Vietnam (plus de 115 000 cas rapportés, dont 10 décès), le Laos (plus de 30 000 cas, dont 59 décès rapportés), la Malaisie (près de 105 000 cas rapportés, dont 204 décès), le Singapour (plus de 13 000 cas, dont 5 décès rapportés).

Suite à l' explosion du nombre de cas de ’attention des voyageurs au départ ou au retour d’Asie du Sud-Est ne doit pas se limiter au chikungunya, mais bien à l’ensemble des maladies transmises par les moustiques, dont la dengue.Plus de 10 000 cas de chikungunya ont été recensés depuis le début de l’année 2019. Aucun décès n’a été rapporté. Mais le pays est également touché par une épidémie de dengue de bien plus grande ampleur encore, avec plus de 100 000 cas rapportés depuis le début de l’année, dont 110 décès répartis dans l’ensemble des provinces du pays.De manière générale, en 2019, une augmentation du nombre de cas de dengue est observée dans toute l’Asie du Sud-est: la Thaïlande, les Philippines (près de 330 000 cas, dont 1 272 décès rapportés), le Cambodge (environ 56 000 cas rapportés), le Vietnam (plus de 115 000 cas rapportés, dont 10 décès), le Laos (plus de 30 000 cas, dont 59 décès rapportés), la Malaisie (près de 105 000 cas rapportés, dont 204 décès), le Singapour (plus de 13 000 cas, dont 5 décès rapportés).

Selon l’Agence régionale de santé Océan Indien, des mesures de prévention sont mises en place pour les voyageurs lors de séjours dans des zones à risque et au retour. Afin d’informer les voyageurs, des affiches de prévention sont apposées et des flyers mis à disposition dans les zones de départ et d'arrivée pour rappeler les consignes. Ces communications seront renforcées dans les prochaines semaines à l’occasion des départs en vacances, indique l'ARS.



De plus, les médecins sont régulièrement sensibilisés à avoir une attention toute particulière envers les patients de retour de voyage d’une zone à risque afin de diagnostiquer rapidement la maladie et de pouvoir engager rapidement, s’il y a lieu, les mesures de surveillance et de lutte anti-vectorielle.