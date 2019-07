Chloé Lebon élue Miss Excellence Est 2019

Le 29/07/2019 | Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com | Lu 696

A 17 ans et demi, Chloé Lebon devient la nouvelle Miss Excellence Est 2019, un concours de beauté féminine français présidé par Christiane Lilio Miss France 1968. Elle avait le numéro 1 , un chiffre qui lui a porté chance. Océane Martin deuxième dauphine et Chloë Laup première dauphine sauront l’accompagner et la soutenir dans les différentes manifestations du comité dont celle de l'élection régionale en novembre prochain.