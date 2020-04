Chômage partiel: Plus de 8 millions de salariés concernés, nouveau record

Le 11/04/2020 | Par Nicolas Payet

Plus de trois millions de plus en une semaine, nouveau record. Muriel Penicaud a indiqué ce samedi sur son compte Twitter que le chômage partiel touchait désormais 8 millions de salariés français, soit trois millions de plus en une semaine. Cela correspond à plus d’un salarié du secteur privé sur trois a relevé la ministre du Travail.



Le dispositif de chômage partiel permet au salarié d'être indemnisé à hauteur de 70 % du salaire brut et 84 % du salaire net est destiné à éviter des licenciements massifs. Plus de 700 000 entreprises ou associations en France ont eu recours au dispositif exceptionnel mis en place par le gouvernement dans cette du Covid-19.



Invitée vendredi sur les plateaux de RMC et de BFMTV, Muriel Penicaud avait indiqué que son coût provisoire, partagé entre l'État et l'Assurance-chômage, était estimé à 20 milliards d'euros.