Christine Salem Sinfonik aux Francofolies de La Réunion, le 8 Mars 2019

L’Orchestre de la Région Réunion multiplie les collaborations avec les artistes réunionnais contemporains afin de renouveler ses propositions artistiques et de toucher un public différent. Après Maya Kamaty et Labelle, c’est au tour de Christine Salem de concevoir un programme original avec la formation dirigée par Laurent Goossaert. Grâce aux arrangements de Frédéric Norel, les titres de la dame des Camélias, dépouillés par essence, trouvent un souffle épique insoupçonné avec la puissance orchestrale de l’ensemble régional. Après Gainsbourg Symphonique avec Jane Birkin lors de la 1ère édition des Francofolies à La Réunion en 2017, la seconde création originale de l’ORR (Orchestre de la Région Réunion) présentée aux Francofolies s’annonce intense et passionnante.La Région poursuivra en 2019 son soutien en faveur des artistes, des associations et des entreprises culturelles pour la promotion, la formation, la création et production artistiques locales, et pour la connaissance et la valorisation du patrimoine culturel.Ses actions prioritaires :l’accompagnement des acteurs culturels pour la mise en œuvre des projets dans les secteurs de la musique, théâtre, danse, arts plastiques, audiovisuel, cultures régionales, littérature, enseignement artistiques, patrimoine culturel…aides financières impactant les prestations et l’économie locale (cachets, achat de matériels, impression d’ouvrages et d’expositions, location et lieux de spectacles…)encourager la professionnalisation et favoriser l’emploi des acteurs de la vie artistiquesmaintenir les emplois nécessaires au fonctionnement des structures et entreprises culturelles.aides au FRAC et au PRMA : outils de valorisation de l’art et du patrimoine musical réunionnais.