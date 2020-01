Christophe Castaner annonce le retrait immédiat de la grenade lacrymogène GLI-F4

La grenade GLI-F4 est une grenade lacrymogène instantanée. Elle équipe les forces de l’ordre depuis 2011 et n’est plus produite depuis 2014, mais elle reste cependant encore utilisée par le gouvernement jusqu’à épuisement des stocks et est remplacée progressivement par la grenade GM2L. Avec ses 30 grammes d’explosifs dont 26 grammes de TNT, la France est aujourd’hui le seul pays européen à en faire l’usage en maintien de l’ordre. Elle peut être utilisée à la main ou avec un fusil lanceur de grenades.