Chute et perte de soutien-gorge pour la nouvelle Miss Belgique

Le 13/01/2020 | Par Chloé Grondin | Lu 307

A l'instar de ce qui c'était passé sur le podium Miss Réunion 2015, c'est une véritable épidémie de chutes qui a eu lieu ce samedi lors de la finale de Miss Belgique. En cause des robes trop longues et des marches bien petites pour de hauts talons. Celine Van Ouystal, la gagnante a non seulement chuté mais elle a également perdu son soutien-gorge !