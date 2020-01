Chute et perte de soutien-gorge pour la nouvelle Miss Belgique

Le 13/01/2020 | Par Chloé Grondin

La finale Miss Belgique 2020 restera dans les annales ! Céline Van Ouystel, la superbe finaliste a bien du mérite car sa soirée a été très agitée. La jeune femme diplômée en droit a commencé par chuter en se prenant les pieds dans sa robe longue et pour couronner le tableau elle a ensuite perdu son soutien-gorge, qu'elle a royalement ignoré sur le podium. Une autre candidate a longuement tangué avant de se rattraper et une autre a été freinée net car la candidate qui la suivait a marché sur sa robe...



Le sang froid remarquable de la blonde Céline a certainement séduit le jury et quand au mystère du soutien-gorge perdu, il semblerait qu'au moment du changement de tenue très rapide ce dernier soit resté coincé dans sa robe très ajustée...

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR

— RTLplay (@RTLplay) 11 janvier 2020



A l'instar de ce qui c'était passé sur le podium Miss Réunion 2015, c'est une véritable épidémie de chutes qui a eu lieu ce samedi lors de la finale de Miss Belgique. En cause des robes trop longues et des marches bien petites pour de hauts talons. Celine Van Ouystal, la gagnante a non seulement chuté mais elle a également perdu son soutien-gorge !Source : https://www.7mag.re/Chute-et-perte-de-soutien-gorg...