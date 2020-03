Chute mortelle dans un ravin à Ste-Marie : Procès renvoyé pour la conductrice

Le 10/03/2020 | Par Soe Hitchon | Lu 491

L’affaire a été renvoyé à cause de la grève des avocats au 28 avril.



Les faits remontent à la nuit du 25 au 26 mai 2019 à minuit, chemin 23 à Sainte-Marie. Une jeune femme est au volant d’une voiture. Le véhicule fait une sortie de route et termine sa course dans un ravin, 20 mètres en contre-bas.



Ses passagers : deux hommes de 28 et 39 ans. Le plus âgé décède. La conductrice de 26 ans devait donc être jugée ce mardi pour homicide involontaire.