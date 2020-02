CilaOSEntreprendre: Olivier Picard a déposé sa liste

Le 26/02/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 135

Les prétendants au poste de maire se pressent pour déposer leur candidature et leur liste avant la date butoir du 27 février à 18H. Olivier Picard, candidat à Cilaos s’est rendu ce mercredi en sous-préfecture. "29 Femmes et Hommes, issues de la société civile, sans étiquette, sans couleur politique et sans mandats" figurent sur sa liste.

"La liste du mouvement CilaOSEntreprendre, candidate aux élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 a été déposée ce jour par Olivier PICARD, candidat tête de liste.



29 Femmes et Hommes, issues de la société civile, sans étiquette, sans couleur politique et sans mandats ! Une liste qui se veut jeune, dynamique et surtout engagée pour faire briller Cilaos. Une équipe qui, à la croisée des chemins choisit d'entreprendre un avenir plus serein, plus humain et plus démocratique. Il ne s'agit pas pour CilaOSEntreprendre de lutter contre qui ou quoi que ce soit mais bien pour - plus d'écoute, de liberté d'expression, de condition de vie dignes, de valorisation sur le plan humain - afin de créer et ouvrir le champ de tous les possibles sur notre commune et rayonner sur l'ensemble du territoire Réunionnais.



2020 doit marquer un tournant majeur dans l'histoire de Cilaos qui a besoin de politique non plus politicienne mais responsable, de proximité, de santé publique, éducative, sportive, agricole, culturelle... : une politique qui place l'action sociale au cœur de son projet.



La liste CilaOSEntreprendre réunit des compétences, des expériences, des valeurs au service des Cilaosiens ; son projet a été élaboré dans la co-construction et dans l'esprit d'entreprendre et d'agir pour avancer avec, pour et par les Cilaosiens.



Cilaos a un besoin urgent de revivre, de s'ouvrir à une nouvelle histoire qui prend en compte toutes les spécificités locales et de s'ancrer dans la modernité. Une histoire que nous sommes désireux de porter et que les Cilaosiens vont écrire eux même avec notre accompagnement et notre dévouement entier et indéfectible pour #NoutCilaos.



Notre projet prend vie sur un socle qui vise la stabilité et l'équilibre à travers 3 grandes ambitions : Oser entreprendre une action Sociale et Solidaire au service des Cilaosiens - oser une gouvernance Co-Entreprise - Oser Entreprendre l’Unité."



Olivier PICARD, Liste CilaOSEntreprendre