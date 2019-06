Cilaos: Alcoolisé, un SDF sexagénaire poignarde un homme

Le 15/06/2019

Malheureusement, encore une affaire d'agression sur fond d'alcool...



Sans domicile fixe, le sexagénaire de Cilaos a l'habitude de boire un peu plus que la normale. Alors qu'il était dans un énième état d'ivresse, la situation tourne mal... Un ami de beuverie fait son apparition dans le bar ce soir-là.



Bien que les souvenirs soient flous pour tout le monde, la dispute aurait débuté après "un échange de regards et de mots, sans doute peu courtois", précise le JIR.



Il commence alors à lui frapper la tête contre le bar, puis il casse ensuite une queue de billard pour s'en prendre à lui. Une fois en dehors du bar, le sexagénaire sort un couteau et le plante dans l'abdomen. Résultat: la victime se retrouve avec une large blessure, qui lui vaudra 15 points de suture.



Le SDF confie cependant "Mi regrette sincèrement ! Alcoolisé, je fais n'importe quoi". Or son casier judiciaire est loin de jouer en sa faveur... avec déjà plusieurs condamnations pour 'coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner', ainsi que pour 'viol sur conjoint'.



Alors qu'il venait tout juste de sortir de prison, le 6 février dernier, le sexagénaire a été de nouveau condamné à 18 mois de prison. Il est directement retourné derrière les barreaux.