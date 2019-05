Cilaos: Fragile psychologiquement, un adolescent frappe deux gendarmes, cinq jours d'ITT

Un adolescent de 16 ans a été présenté devant le Parquet de Saint-Pierre ce vendredi. Il a été mis en examen pour rébellion, outrage et violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et sur ascendant.



Le jeune garçon est, souffrant de troubles psychologiques, est accusé d'avoir frappé son père et d'avoir semé la zizanie au domicile familial à Cilaos.



L'arrivée des gendarmes ne calme pas l'adolescent. Il les roue à leur tour de coups de poing et de balai. Des violences qui leur engendrera cinq jours d'ITT.



L'adolescent a été placé en hôpital psychiatrique mais devra tout de même se présenter le 29 mai devant la Protection judiciaire de la jeunesse et le 12 juin prochain devant le juge pour enfants.