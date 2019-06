Cilaos: Prévention routière auprès des écoles primaires

Ces journées aux multiples facettes se perpétuent depuis 11 ans à Cilaos, sous l'impulsion de la gendarmerie et de l'éducation nationale.



Devant l'engouement des jeunes participants, nul doute qu'elles ne sont pas près de s'arrêter.

Trois journées de prévention routière ont été organisées par la brigade de Cilaos au profit des six écoles primaires de la commune les 28 mai, 3 juin et 4 juin 2019, en collaboration avec la police municipale et la MAIF.Après avoir participé à divers ateliers ludiques, les élèves des classes de CE2 ont pu passer le permis piéton alors que les écoliers du CM1 s'attelaient à décrocher le permis cycliste.Les pompiers du SDIS 974 ont également participé à ces journées en délivrant quelques notions de secourisme tandis que la CIVIS, l'ONF et le parc national sensibilisaient les élèves quant aux gestes basiques visant à préserver l'environnement.