Cimetière marin de St-Paul: Les gouttes d'eau qui font déborder le bassin

Le 09/01/2020 | Par Qi Gao | Lu 398

Un bassin qui déborde et un robinet qui continue de l’alimenter à grand flot. C’est la découverte qu’ont fait des administrés ce jeudi matin au cimetière marin de Saint-Paul. Et impossible d’y remédier : le robinet est hors d’usage.



Quand on sait qu’un robinet écoule en moyenne 12 litres d’eau chaque minute, voilà un gaspillage dont la mairie pourrait se passer. Sans parler du terrain propice au développement des gîtes larvaires que cette étendue d’eau, mais aussi les flaques engendrées par ce débit incessant, constituent. La municipalité a été informée. Reste à voir si le problème sera vite réglé.