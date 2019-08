Cinéma : appel à candidatures "Talents ADAMI Cannes 2020". Une 27e édition à La Réunion

Le 29/08/2019

Appel à candidatures

Les inscriptions sont ouvertes du 21 août au 23 septembre 2019 inclus

L’Adami lance la 27e édition des Talents Adami Cannes, qui cette année sera réalisée à La Réunion.

De jeunes comédiennes et comédiens mis en valeur dans 5 courts métrages : c’est le concept de ce programme d’accompagnement de nouveaux talents aux prémices de leur carrière. Talents Adami Cannes offre à ces jeunes actrices et acteurs une occasion exceptionnelle de participer à une collection de courts métrages projetée en avant-première mondiale au Festival de Cannes en mai 2020.Sélectionnés, castés et dirigés par des comédiennes et comédiens aguerris, les jeunes talents auront la chance unique de se nourrir de l’expérience de leurs aîné(e)s. Cette opération leur offre également l’occasion de participer à d’autres manifestations audiovisuelles : le Festival du Film Francophone d’Angoulême, le Festival de la Fiction de La Rochelle, Premiers Plans d’Angers et le Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Autant d’occasions et d’événements leur permettant de rencontrer les professionnel(le)s du cinéma et de l’audiovisuel et de développer leur réseau.À la clôture de l’appel, les réalisatrices et réalisateurs organiseront leur casting en octobre à Paris et à La Réunion sur la base des candidatures reçues. Les personnes intéressées par cette opération sont priées de postuler sur le site Talents Adami jusqu’au 23 septembre 2019 inclus :La Région Réunion met au coeur de ses priorités le développement des activités et de l’emploi dans le secteur de l’économie, de la culture et notamment de l’audiovisuel. Parce que les artistes et les talents réunionnais participent au rayonnement et à l’attractivité de l’île, la collectivité régionale apporte son soutien à tous les acteurs de la filière audiovisuelle et de la création artistique. La Région a investi 200.000 euros dans cette collection pour la réalisation de 5 courts-métrages, projetés en avant-première lors du Festival de Cannes, et diffusés ensuite sur France 2, TV5 Monde. C’est une très belle opportunité pour nos jeunes comédiens.« La Région Réunion est heureuse de soutenir la Collection Talents ADAMI Cannes 2020. Cet événement devenu au fil des ans un incontournable dans le calendrier du cinéma français représente une opportunité majeure pour notre territoire de valoriser les jeunes talents réunionnais et leur donner une chance de se faire connaître à l’échelle nationale et internationale » estime le Président de Région Didier ROBERT.Au cours de ces dernières années, nombreux sont les films nationaux et internationaux tournés à La Réunion qui ont été récompensés dans des festivals de renoms. La collectivité est naturellement résolue à poursuivre pour l’avenir sa politique de soutien à la filière audiovisuelle et de valorisation de ses acteurs.