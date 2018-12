Cinq accidents liés à l'alcool ce week-end, de nombreux contrôles annoncés pour le nouvel an

Le 31/12/2018 | Par M.A | Lu 501

Au cours des deux dernières nuits, les gendarmes sont intervenus à onze reprises sur des accidents de la circulation dont quatre avec des conséquences corporelles. Cinq de ces collisions auraient pu être évitées si les usagers impliqués avaient respecté la doctrine : "celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas".



Afin que la nuit du réveillon ne se termine pas dans la tristesse, la gendarmerie lance un appel à la raison aux usagers de la route. "L'alcool et/ou les stupéfiants sont à l'origine de 66% des accidents mortels survenus en zone de compétence gendarmerie en 2018, une proportion double de la moyenne nationale et plus élevée qu'en 2017", soulignent les forces de l'ordre, qui annoncent de nombreux contrôles dans la nuit de la Ste-Sylvestre pour inciter les conducteurs à ne pas prendre la route après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants.



67 infractions génératrices d'accident



Par ailleurs, au cours du week-end, 69 infractions dont 67 génératrices d'accidents graves ont été relevées, et 8 permis de conduire retirés. Notamment 15 conduites sous l'emprise de l'alcool parmi lesquelles 5 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré) et 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants. Un automobiliste a d'ailleurs été contrôlé avec un taux de 0.56 mg/litre, sous l'emprise de stupéfiants et sans permis de conduire.



Ont également été relevés un excès de vitesse avec interception, 26 excès de vitesse enregistrés par les radars embarqués, 3 infractions aux règles de priorité, 10 usages du téléphone en conduisant, 5 non-port de la ceinture de sécurité, 1 refus d'obtempérer, 4 conduite sans permis ou violation d'une restriction au droit de conduire. Les gendarmes de Cilaos ont également constaté deux alcoolémies positives sur des conducteurs circulant dans le cirque éponyme.