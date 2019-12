Circulation et stationnement interdits le 7 décembre 2019 sur la rue Paul Ferrand

Le 06/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul

L’arrêté municipal N° AM 19111420 du 26 novembre 2019, portant autorisation de stationnement sur la place du marché forain de Plateau Caillou, du 6 décembre au 7 décembre 2019 est abrogé.



Un nouvel arrêté municipal (N° AM 19121455) signé du 6 décembre 2019 vient réglementer provisoirement la circulation et le stationnement sur la place du marché forain de Plateau Caillou. Ainsi, afin de permettre le bon déroulement de la manifestation intitulée “Bus Santé Mouv au sein des quartiers” organisée par le service culturel, la circulation et le stationnement seront interdits ce samedi 7 décembre 2019 de 6h à 13h sur la rue Paul Ferrand au droit de la place du marché forain de Plateau Caillou.



Ci-dessous l’arrêté dans son intégralité :