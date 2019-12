Circulation et stationnement interdits rue Eugène Dayot du 12 au 14 décembre de 17h à 2h

Le 12/12/2019 | Par Ville de Saint-Paul

Afin de permettre le bon déroulement des spectacles 7ème Édition, organisés par le “Festival Fériir”, la circulation et le stationnement seront interdits rue Eugène Dayot, portion comprise entre les rues Marius et Ary Leblond et Évariste de Parny, du jeudi 12 au samedi 14 décembre 2019 de 17h à 2h.



