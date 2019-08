e nombre n'a cessé d'augmenter, passant de 1613 animaux à 2105.

Après plus d'une semaine de blocage de la fourrière de Saint-André , Milit'activ'974 a rendez-vous ce mardi après-midi au siège de la Cirest "pour trouver une solution de sortie de crise".Le mouvement de protection animale, qui se positionne contre l'extension de la fourrière, revendique un plan de stérilisation massive. "Ça a été prouvé dans de nombreux pays, la stérilisation massive fait ses preuves, alors que l'euthanasie non, et coûte beaucoup plus cher", assure Francis Kubzeyk, le porte-parole du mouvement.En 2018, selon les chiffres de la Cirest, ce sont au total 1816 chiens et 289 chats (soit 2105 animaux) qui sont entrés en fourrière. Depuis 2015, cSur l'année 2018 (comme les années précédentes), la quasi-totalité des chiens et chats ont été euthanasiés. Soit. C'est 148 de plus qu'en 2016. Sur ceux qui ont échappé à la mort, seuls 86 ont été remis à leur propriétaire et 106 cédés à la SPA.La plupart des animaux admis en fourrière proviennent de la capture (1520, soit 72% des entrées en fourrière). Près de 15% (306 animaux) proviennent de l'abandon volontaire de particuliers (lire notre article : 10 abandonnés, le 11ème à moitié prix... Quand la Cirest incite à se débarrasser de ses animaux ). Dans le détail 229 sont issus d’un dépôt, et 50 sont nés en fourrière. Selon des données de la préfecture *, à l'échelle de l'île, près de 11600 animaux sont entrés en fourrièredont plus de 30% d’abandons). La majorité (84%) de ces chiens ont été euthanasiés ou sont décédés, seulement 11% ont été adoptés, et 5% récupérés par leur propriétaire. Pour les chats, ils sont plus de 2600 chats à être entrés en fourrière (dont 53% d’abandons). Eux aussi sont majoritairement euthanasiés (86%) ou décédés, 13% partent en refuge, et à peine moins de 2% sont récupérés par leur propriétaire.*Étude menée par l’EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole) de Saint-Paul et du CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles) entre 2017 et 2018