Citalis: De nouvelles perturbations sur le réseau ce dimanche

Le 22/12/2019 | Par Zinfos 974 | Lu 252

1 bus en circulation sur la ligne 5 de 06H30 à 13H00

1 bus en circulation sur la ligne 6 de 07H00 à 20H00

1 bus en circulation sur la ligne 7 de 07H00 à 20H00

1 bus en circulation sur la ligne 8 de 07H00 à 20H00

Cinquième jour de grève pour les employés Citalis. Le trafic reste encore fortement perturbé ce dimanche. Le réseau fonctionnera en service très restreint dans le centre-ville. Aucun bus ne circulera sur les lignes 10, 11, 12,13, 14, 15 et 16. Le transport à la demande CITYKER sera également totalement interrompu.Concernant les autres lignes, des perturbations sont à prévoir sur les lignes 5, 6, 7 et 8:3 navettes viendront en renfort des lignes du TCSP entre le Mail du Chaudron et l’Hôtel de Ville de Saint-Denis de 08H00 à 20H30.