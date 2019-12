Citalis: Reprise progressive du trafic ce jeudi

Le 26/12/2019

La grève chez Citalis est suspendue, suite à la signature d'un protocole d'accord, et notamment la nomination prochaine d'un directeur par interim. Les négociations vont reprendre, autour des revendications salariales des travailleurs.



Le réseau, dans un communiqué, informe les usagers que les lignes 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, ainsi que le transport à la demande CITYKER reprennent progressivement ce jeudi 26 décembre 2019.



Les lignes devraient partir sur un fonctionnement plus régulier au cours de la journée, aux horaires habituels du réseau. La direction adresse ses excuses aux usagers et informe de l'existence d'un numéro vert: 0800 655 655.