Clap de fin pour les centres aérés de Saint-Paul

Le 08/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 103

Des actions avec le service de la restauration scolaire sur la lutte contre le gaspillage alimentaire

Des projets sur le recyclage des différents emballages et autres objets de récupération

Des visites de diverses entreprises et associations ayant pour activité principale le recyclage

Des actions de sensibilisation dans les quartiers concernant les dépôts sauvages

C’est la fin du séjour dans les nombreux centres aérés du territoire. Bon nombre de petits saint-paulois ont pu profiter des activités tout aussi physiques que ludiques. Une combinaison réussie puisque le thème de ces temps de vacances était le développement durable. Dans le cadre du projet éducatif, quatre actions étaient ont été proposées aux enfants :À l’image de l’équipe de la maternelle centre qui a choisi de travailler sur le projet du recyclage des différents emballages et autres objets de récupération pour les activités manuelles. Et les idées ont fleuri : baby foot confectionné avec une boite à chaussures, des pots en bouteille ont servi de récipients pour une plantation des lentilles, des marionnettes ont pris vie avec des rouleaux de papier toilettes et bien d’autres ouvrages créatifs.En ce début de semaine, les centres aérés de maternelle centre et Eugène Dayot ont invité une centaine de parents à festoyer dans la bonne humeur la fin des vacances sous le thème du développement durable. Spectacle de chants et des enfants, danses des animateurs, présentations de projets et bilan du séjour ont été présentés à ces spectateurs fans des exploits accomplis par leur marmaille.