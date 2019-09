Clinique Ste-Clotilde: De nouvelles salles de haut technicité au bloc opératoire

Permettant de réduire les temps de procédures, d’optimiser les ressources et les moyens et de traiter davantage de patients tout en améliorant leur condition de prise en charge.La salle hybride Azurion, qui associe la pratique médico-chirurgicale optimale à un système d’imagerie de pointe, offre les dernières technologies dans les domaines de la chirurgie vasculaire. Cet équipement de pointe, reconnu par des praticiens experts et dont les bénéfices cliniques sont reconnus, sera dorénavant utilisé par les chirurgiens de l’établissement, leur permettant ainsi de réaliser une panoplie complète de procédures.Elle offre notamment un environnement de travail optimisé grâce à la technologie FlexMove qui facilite grandement les processus de travail, grâce à un système de rails fixés au plafond, qui permet à l’arceau d’être déplacé dans toute la salle et qui l’assure d’une flexibilité maximale lors des procédures. Ce système permet ainsi au praticien de réaliser complexes et mini-invasives.De plus, la salle hybride Azurion permet de réduire de 80% la dose de rayons X nécessaire, grâce à sa solution ClarityIQ, qui relève le défi de réduire la dose de rayons X tout en conservant une qualité d’image équivalente grâce à des technologies exclusives. Un bénéfice significatif pour les patients comme pour les utilisateurs."Cette salle hybride a nécessité un investissement de près de 800 000€", explique M. Luc Triboulet, Directeur de la Clinique Sainte-Clotilde. "Le projet a été mené en concertation avec les 4 chirurgiens vasculaires exerçant à la clinique afin de leur donner un maximum de confort opératoire, notamment par l’amélioration de la qualité de l’image lors de l’opération.""Philips poursuit sa mission et s’affirme comme le leader d’une santé high-tech innovante et de confiance", déclare M. Juan Saez Varas, Directeur Commercial Philips France, qui est présent sur l'île de la Réunion du 23 au 25 septembre 2019. "Philips accompagne la transformation du système de santé et assume le choix de passer d'une médecine curative à une médecine prédictive, préventive et personnalisée. Dans une approche de coûts complets, mieux soigner avec des dispositifs innovants permet de réduire les dépenses collectives de santé", conclut-il.La Clinique Sainte-Clotilde se modernise au profit de la santé de la population réunionnaise, notamment au travers de ses investissements, pour pouvoir proposer les meilleurs moyens de traitement innovants.