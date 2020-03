Collectes des déchets Casud: Un référé pour faire la lumière sur le rôle de la commission d'appel d'offres

Le 05/03/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 499

Un contribuable du territoire de la Casud (Entre-Deux, Saint-Joseph, Saint-Philippe et le Tampon) a porté ce jeudi 5 mars un recours devant le tribunal administratif de La Réunion. L’objet du grief : la mise au vote par le conseil communautaire d’affaires soumises par une commission d’appels d’offres dont la composition serait irrégulière.



C’est donc en tant que contribuable ayant "intérêt à agir" que ce requérant a déposé ce jeudi un référé suspension auprès du tribunal administratif de Saint-Denis.



L’objectif est, à travers ce recours, de contester les affaires inscrites à l’ordre du jour du conseil communautaire de la Casud. Le conseil communautaire devait se réunir le 26 février dernier pour voter trois affaires concernant l’acquisition de camions "ampli roll avec grappin" pour la collecte de déchets verts, et de mini camions-bennes à ordures ménagères. Mais, faute de quorum, ces affaires n’ont pu être débattues et votées et ont donc été réinscrites à l’ordre du jour de ce vendredi 6 mars.



Le requérant base son argumentaire sur le rôle de la commission d’appel d’offres qui se serait irrégulièrement réunie fin janvier 2020.



Selon les informations transmises au juge administratif, le président de la commission d’appel d’offres en exercice, à savoir Harry Mussard, n’aurait jamais reçu d’information se rapportant à la tenue d’une réunion de la commission le jeudi 16 janvier 2020, de sorte que lui-même n’a pu transmettre aucune convocation aux autres membres afin d’y participer. En se basant sur la fiche de synthèse du conseil communautaire de la Casud, ce contribuable sait d’ailleurs que le quorum de cette commission n’avait d’ailleurs pas pu être atteint ce jour-là.



De plus, le président n’avait pas été informé de devoir convoquer les membres de la commission à une seconde réunion le 21 janvier. "Pourtant, force est de constater que le conseil communautaire mentionne pour sa part l’existence d’une seconde cession qui serait intervenue le mardi 21 janvier. Cela viendrait-il à prouver qu’une commission ad hoc s’est tenue en l’absence des membres officiels ?", questionne ce contribuable.



Les élus de la Casud se réunissent de nouveau ce vendredi matin au Tampon. Ce conseil n’avait pas pu se tenir, faute de quorum la semaine dernière.



Rappelons que la Casud prévoit de recentraliser le marché de collecte dans le giron public à travers une régie. La création en 2019 de la société publique locale Sudec préfigurait de cette recentralisation à la fin du marché public en juin 2020.