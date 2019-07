Collège de Montvert : Le chef de la cantine condamné pour agression sexuelle

Le 05/07/2019 | Par PB | Lu 1128

La fête d'anniversaire entre collègues a complètement dérapé le 8 décembre 2017 au collège de Montvert. L'ambiance, instaurée par le chef d'équipe Éric, au sein de l'équipe de restauration scolaire est particulière. L'homme de 47 ans est décrit comme très tactile envers les femmes. Ce dernier comparaissait ce jeudi devant le tribunal correctionnel de St-Pierre pour des faits d'agression sexuelle et exhibition.



La fête a commencé par un apéro avec whisky, champagne, et pastis. Elle s’est interrompue vers 14h avec entre-temps le service du midi à assurer et quelques jeux dans le bac à plonge. Ainsi trempée, la victime est allée se changer dans les vestiaires. Eric l'a suivie. Seul avec elle, il l'agresse en la déshabillant, puis en tentant de lui imposer une pénétration digitale anale puis vaginale. Pratiquée quelques heures plus tard, l’expertise médicale confirmera des lésions vaginales et l’état de choc émotionnel de la victime.



Ambiance " tripoti tripota "



À la barre, Eric continue de nier. Des témoins, des collègues qui ont participé à la fête, affirment pourtant l’avoir vu à deux reprises dans le vestiaire des femmes. La première fois avec la victime, la deuxième nu comme un ver, exhibant son sexe pour une petite danse s’écriant "hello les girls". Pour le prévenu, s’il est entré dans les vestiaires, nu effectivement, mais "les mains sur les parties", c’est seulement pour venir chercher ses vêtements après avoir pris une douche. Des vêtements qui finalement se trouvaient bien dans le vestiaire des hommes.



Interrogés, ses collègues indiquent qu'Eric met régulièrement des mains aux fesses, tente d'embrasser, ouvre les blouses et va même jusqu'à pincer les seins de ses collègues. Il régnait dans ce collège une ambiance certes particulière, a souligné le président du tribunal, faite de "tripoti tripota" mais la limite a largement été franchie, a pointé le parquet.



La défense a tenté de plaider "un procès déloyal" dans la mesure où l’officier de police judiciaire a entamé une relation avec la femme du prévenu au cours de l’enquête et demandé le rejet des actes menés par l’enquêteur. En vain.



Eric a été condamné à 3 ans de prison dont 2 de sursis et 2 ans de mise à l’épreuve. Le tribunal a également prononcé une obligation de soins, l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, d’exercer quelconque profession dans un établissement scolaire. Son nom sera inscrit au Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles et violentes (Fijais) et Eric devra indemniser à hauteur de 5 000 euros de préjudice la victime et plus de 36 500 euros au Département qui gère les cantines pour les collèges.