Collision entre une moto et la Bac : Le motard roulait sous l’emprise de stupéfiants

Le 12/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2629

L’enquête sur l’accident entre une moto et une voiture banalisée de la Bac a révélé que le jeune homme conduisait sous l’emprise de stupéfiants en plus de rouler sans casque sur un deux-roues volé. Il avait notamment consommé de la cocaïne et des amphétamines et du zamal avant de prendre le volant de la grosse cylindrée.



Surpris par la présence des policiers, le jeune homme aurait perdu le contrôle de la moto avant de percuter la voiture banalisée. Il a été projeté plusieurs mètres plus loin et se trouve depuis hospitalisé dans un état grave.



Suite à cet accident qui s’est produit ce vendredi après-midi, des violences urbaines ont éclaté dans la nuit qui suivit du côté de Camélias à Saint-Denis : plusieurs voitures ont été incendiées et des commerces vandalisés avant que des affrontements éclatent entre les forces de l’ordre et une dizaine de jeunes.



Depuis, une vidéo de surveillance met hors de cause les policiers de la Bac lors de l’accident et leurs analyses toxicologiques sont également revenues négatives.



Le jeune motard de 18 ans est lui déjà connu des services de police pour des faits de recel, comme l’indique la presse écrite.