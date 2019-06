Colloque international Toussaint Louverture Day

Le 11/06/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 110

Ce colloque s'est tenu à la médiathèque de Saint André.



Officiels, chercheurs et scientifiques venus du Brésil, du Bénin, d’Haïti, de Fort de Joux (France), d’Afrique du Sud, de Maurice, des Comores, de Madagascar et de La Réunion étaient réunis pour l'inauguration du buste de Toussaint Louverture, sculpté par l'artiste Nelson Boyer.



Parmi les personnalités, étaient présents Anne-Louise Mesadieu, chargée des affaires culturelles et manifestations patriotiques à l’Ambassade d’Haïti en France, Marie-Lyne Champigneul, Présidente de Kartyé Lib Mémoire & Patrimoine Océan Indien, Mgr Barthélemy Adoukonou, Evêque et Secrétaire émérite du Conseil pontifical pour la culture au Vatican, Vivianne Payet Ben Hamida conseillère départementale de Saint-André.