Combien d'élus et d'administratifs de La Réunion au 102ème congrès des maires ?

Le 18/11/2019 | Par Bérénice Alaterre | Lu 1386

L'Association des Maires de La Réunion ne répond pas à nos sollicitations depuis un peu plus d'une semaine. Combien d'élus et d'administratifs des 24 communes de La Réunion ont fait le déplacement vers Paris, nous le saurons peut-être dans quelques jours...

C'est à la Mutualité de Paris que se tient ce lundi 19 novembre la traditionnelle journée des Outre-mer, prélude au congrès des maires qui se déroulera dès demain à la porte de Versailles.A 14h ce jour, François Baroin, président de l'Association des Maires de France, ouvrira officiellement le congrès, avant l'intervention des présidents des associations départementales de maires d'Outre-mer, dont celle de Stéphane Fouassin, maire de Salazie et président de l'Association des Maires du Département de la Réunion (AMDR). Cette journée sera clôturée par Annick Girardin puis se poursuivra par une réception des maires d'Outre-mer en l'hôtel de ville de Paris.Le congrès des maires, intitulé cette année "Les maires, au coeur de la République" se fera sous la forme de débats et forums, autour de problématiques d'actualité, telles l'économie sociale et solidaire, la ruralité, le maillage hospitalier, le tourisme... Si des élus domiens interviendront lors des différents forums, le seul intervenant Réunionnais au programme est Yves Ferrières, adjoint au maire de Sainte-Marie et vice-président de la CINOR, qui s'exprimera lors du forum sur la fiscalité et les dotations en Outremer. Par ailleurs, l'AMF diffusera sa première étude consacrée aux finances locales ultramarines.Cette année, Zinfos n'a pas eu accès à la liste des élus Réunionnais et de leurs accompagnants, élus ou non, malgré notre demande d'information auprès de l'AMDR. Pour rappel, lors du 100ème congrès des maires, ce furent 196 personnes qui firent le voyage jusqu'à Paris, pour un total de 75000€ de subventions pour l'AMDR et de 156.000€ pour l'Association des Maires Départementalistes (AMD).Le 102ème congrès des maires de France se tient jusqu'au 21 novembre. Y sont attendus le président du Sénat Gérard Larcher, plusieurs ministres d'Etat et le président de la République. Absent l'an dernier, Emmanuel Macron avait simplement adressé une lettre à tous les élus.