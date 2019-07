Comme les pilotes de chasse, améliorez vos performances par les "TOP"

Le 09/07/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 751

Après avoir passé plus de 20 ans en qualité de moniteur de sport dans l’Armée de l’Air, Gerald a su mettre à profit ses compétences acquises pendant ces années afin d’assurer sa reconversion. Tout au long de sa carrière, il a affiné ses qualités de coach auprès des spécialités militaires les plus exigeantes. Passionné et motivé, Gérald acquiert des compétences en Techniques d’Optimisation du Potentiel (TOP) et devient formateur.

En charge du maintien en condition physique des personnels des bases aériennes, il a ensuite mis à profit ses compétences de préparateur sportif auprès des pilotes de chasse pour finir par la préparation mentale et physique des combattants des forces spéciales déployés sur les théâtres d’opérations en zone de guerre.Homme de terrain, il est projeté à Chypre où il s'occupe des militaires appelés en territoire de guerre ou hostiles en participant à un "SAS" de décompression ; c’est-à-dire, la préparation au combat mais surtout au retour en situation normale de plaisir du quotidien dans un environnement familial afin de palier au syndrome du stress post-traumatique qui peut se déclarer des années plus tard.Arrivé à la Réunion en 2011, il crée " Optim Health Training " dans le but de mettre ses compétences en "TOP" au service de tous et du bien-être. Les TOP sont nées sous l’impulsion d’une demande des autorités militaires au début des années 90 pour la gestion du stress du militaire au combat et mises en place par le Docteur Edith Perrault Pierre.Comme l'explique Gerald : "Ces techniques sont issues, entre autre, de la sophrologie et de techniques de gestion du stress. Elles ont pour objectif de s’adresser à tous les militaires afin de répondre aux problèmes liés au contexte opérationnel. Elles s’appuient sur des processus de respiration de relaxation et d’imagerie mentale afin de mieux récupérer, se dynamiser ou réguler ses actions et pouvoir tirer le meilleur de soi-même.Les Techniques d'Optimisation du Potentiels permettent aussi d’améliorer les conditions de sommeil, de favoriser la confiance en soi, la prise en charge de soi même, de se responsabiliser, c'est un accès direct au monde des entreprises. Au quotidien, les TOP sont une aide à la préparation aux examens, à la récupération, au développement du schéma corporel et la mémorisation, elles ont un gros impact dans l’apprentissage sportif".En conclusion, les Techniques d’Optimisation du Potentiel s’adressent à tout le monde, à tous les âges, à tout milieu professionnel et permettent réellement d’appréhender les évènements, quels qu’ils soient de manière positive dans l'unique but de favoriser le mieux-être.