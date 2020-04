Comment réaliser des masques homologués ? Le Département propose un tutoriel de création

Le 20/04/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 597

Le confinement demande à chacun de relever et de répondre à de nombreux défis.



Le Département a sollicité ses agents de la filière DÉFI ( Développement Économique des Filières Innovantes), plus connue pour ses réalisations en bois de goyavier, et leur a demandé de réfléchir à la réalisation de masques et d’écrans barrières pour la protection des agents de la Collectivité.



C’est ainsi qu’une équipe de volontaires a travaillé sur l’exécution de ces écrans et en 24 heures et a pu en mettre à la disposition des agents concernés.



La question des masques est encore plus d’actualité. Les agents de la cellule DÉFI ont relevé ce défi, essentiel pour la protection des agents et au-delà de la population. Ils ont conçu un prototype de masque barrière en tissu répondant à la nouvelle norme AFNOR. A la suite des vérifications nécessaires effectuées avec la collaboration du SDIS, les masques réalisés en tissu lavable sont remarquables pour leur pouvoir filtrant. Les tests de souffle et d’imperméabilité répondent aux attentes. Aujourd’hui, le Département se prépare à produire ces masques en grande quantité.



Fort de ces créations et de leur efficacité, le Département propose un tutoriel de réalisation, pour le partager avec le plus grand nombre. "Parce que je crois en ces temps d’urgence au génie réunionnais, je réaffirme que cette chaîne de solidarité locale doit continuer à se développer", déclare le Président du Département Cyrille Melchior.



C’est simple et efficace. Regardez cette vidéo et exécutez vous aussi des masques homologués pour vous protéger ainsi que votre famille :