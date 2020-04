Comment vit-on le confinement dans les Hauts, à l'Entre-Deux?

Le 04/04/2020 | Par Pierrot Dupuy

Comment les habitants de nos petits villages vivent-ils la crise du coronavirus ?



Pour nous en faire une idée, allons nous promener à l’Entre-Deux, un village niché dans les hauts, entre Saint-Louis et Saint-Pierre.



La crise a énormément renforcé la solidarité entre les Entredeuxiens et Entredeuxiennes. Eh oui, c’est comme cela qu’on les appelle.



Ayant été réélu dès le premier tour, le maire Bachil Valy a l’esprit libre pour veiller sur ses administrés.



Très rapidement, il a réuni un Comité de Concertation CoVid-19 réunissant le personnel sanitaire du village : médecins, infirmiers, kinésithérapeutes, pharmacien, mais aussi la gendarmerie et les élus...



L’objectif était d’effectuer un point sur la situation et d’anticiper les événements à venir. Plusieurs grands axes ont été abordés dans le but de coller au mieux aux besoins des habitants. Comme par exemple la mise en place de lieux de confinement pour ceux qui auraient voyagé, mais aussi la gestion du stock de médicaments ou encore comment gérer les décès survenus sur la commune.



Pour être certain de toucher tous les habitants, la mairie utilisera même prochainement une voiture-sono afin d’être certaine que ses messages d’information parviendront bien dans les secteurs les plus reculés du village.



Parallèlement, la mairie a prêté une attention particulière aux personnes âgées qui ont bénéficié d’une distribution de corbeilles de fruits et de légumes fournies par le conseil départemental. Environ 300 en ont bénéficié.



Ensuite, une chaine téléphonique basée sur le volontariat a été mise en place afin de s’enquérir de leur état de santé et de leurs besoins. Le dispositif mis en œuvre par la mairie a pour objectif de soutenir les gramounes isolés ou non et les personnes fragilisées pour qu'elles puissent effectuer leurs courses en toute quiétude durant la pandémie. Il leur a été proposé d’appeler le n° 0 692 96 23 08 la veille et une équipe se chargera d’effectuer les courses et de les leur livrer.



Le même dispositif est ouvert à tous les habitants du village qui ont voyagé et qui se voient contraints de rester en confinement strict chez eux, pendant quatorze jours. Il leur est suffit d’envoyer un mail à entredeux.covid19.course@gmail.com.



Des masques ont été distribués aux aides à domicile qui travaillent sur la commune. Dans le même registre, la commune a remis aux infirmiers à domicile de l’Entre-Deux des kits composés de masques, de gants et de tabliers lessivables.



Enfin, le personnel communal officiant dans les écoles a été réquisitionné. Ils ont repris leur travail le 23 mars dernier afin de permettre aux enfants du personnel sanitaire mobilisé par la crise, de suivre leur scolarité.



Ce qui fait dire au maire Bachil Valy, en s’appuyant sur une phrase du poète libanais Khalil Gibran, "la terre est ma patrie et l’humanité ma famille". "Prouvons que cette citation valorise l'engagement et la place de l'homme dans notre société", a-t-il conclu.