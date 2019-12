Commission permanente du 10 décembre 2019

Le 12/12/2019

La Commission Permanente du Conseil Régional s’est réunie ce mardi 10 décembre à l’Hôtel de Région Pierre Lagourgue sous la présidence de Didier ROBERT. Les conseillers régionaux ont examiné et voté plus de soixante dix de rapports sur lesquels s’étaient préalablement prononcées les commissions sectorielles dans les domaines de la culture, de la formation, de l’économie, du développement durable….

L’ACTION DE LA RÉGION EN FAVEUR DE L’ÉCONOMIE ET DE L’EMPLOI DES RÉUNIONNAIS

L’ACTION DE LA RÉGION POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN ET LE POUVOIR D’ACHAT DES RÉUNIONNAIS

Les aides aux entreprises, le soutien aux filières touristique, sportive, culturelle, la recherche, permettent une véritable dynamique pour l’activité et l’emploi. À ce titre, la collectivité représente un acteur majeur de la commande publique. A travers son programme, la Région porte 1/3 de la commande publique locale. L’accès à l’emploi passe aussi par la formation, la Région accompagne chaque année les centres, organismes ou encore associations pour la mise en oeuvre de programmes de formations afin que chaque Réunionnais puisse disposer des clés pour réussir, s’insérer professionnellement et s’épanouir.Les conseillers régionaux ont approuvé le financement à hauteur de 90 000€ du projet d’expérimentation d’une équipe en ingénierie de projet spécifiquement dédiés à l’axe-pilier II des Contrats de ville « Développement économique et emploi ». Cette expérimentation s’étale sur 3 années et est menée en partenariat avec l’État.Dans le cadre du dispositif de la Prime Régionale à l’Emploi, une enveloppe globale de 140 000 € a été votée pour quatre entreprises permettant l’embauche de salariés en CDI.Les conseillers régionaux ont accordé une subvention d’un montant maximal de 45 000 € à l’association « METI TRESSE » pour la mise en oeuvre de son programme d’actions 2019/2020.Une subvention à hauteur de 250 000€ a été accordé à l’Université de la Réunion pour la mise en oeuvre du Cycle Préparatoire aux Études Supérieures et à l’Insertion Professionnelle (CPESIP) au titre de l’année universitaire 2019/2020 par la Commission permanente. La Commission permanente a accordé une demande de subvention d’un montant de 201 779 € à l’Association Réunion Prospective Compétences pour son programme d’activités 2019.Les conseillers régionaux ont octroyé une enveloppe de 3 000 000 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie de La Réunion pour le financement de son programme apprentissage Hôtellerie Restauration 2019Dans le cadre du financement des structures PROXIMA et FONGECIF, qui assurent une mission d’information conseil et d’orientation du public sur les conditions de validation des acquis de l’expérience (VAE) au titre du PACTE une enveloppe globale de 351 220,00 € a été allouée par les conseillers régionaux.La Commission permanente a octroyé une enveloppe de 2 410 592,60 € à l’Association École de la 2ème Chance de La Réunion (E2CR) au titre de l’année 2019 pour le financement du programme de formations, pour un effectif prévisionnel de 672 stagiaires.Les conseillers régionaux ont validé la mise en oeuvre de la bourse de l’Ecole de Gestion et de Commerce de La Réunion pour l’année scolaire 2019-2020 pour un montant global de 611 400 €. De plus, une enveloppe globale a été votée pour la mise en oeuvre du programme d’activités de l’Ecole de Gestion et de Commerce de la Réunion (EGCR) pour l’année scolaire 2019-2020 à hauteur de 742 800 €.La Commission permanente a approuvée une enveloppe de 1 000 000€ pour la réalisation du programme de formations de l’Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers de La Réunion (AGCNAM) pour l’année universitaire 2019-2020 .Une enveloppe d’un montant global de 1 462 571,08 € a été votée pour le Pacte Réunionnais d’Investissement dans les Compétences (PRIC) pour l’année 2019 par la Commission permanente. Pour la mise en oeuvre du dispositif Chèque Formation Réussite 2019, les conseillers régionaux ont voté une enveloppe à hauteur de 1 000 000 €.CFA FORMA’TERRA (CFA Agricole de SAINT-PAUL) s’est vu octroyer une aide à hauteur de 1 140 000 € pour le financement de son programme apprentissage agricole 2019 par la Commission permanente.Les conseillers régionaux ont voté une enveloppe de 216 000€ pour la prise en charge du volet mobilité dans le cadre du parcours de formation « Personnel Navigant Commercial ». Pour la bonne continuité du « Master 2 Management et Administration des Entreprises Parcours Cadre Double Compétences (CDC) 2019-2020 » présenté par l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE), la commission permanente a octroyé une aide de 13 611,92 €.La Commission permanente a validé les cadres d’intervention de la Région pour le dispositif FISAC et d’accompagner les communes de Saint-Paul, de Saint-Joseph et du Port pour leur programme de redynamisation du centre- ville, ainsi que de Saint-Denis dans le cadre du Fonds d’Intervention pour les Services, pour son programme de Redynamisation du Quartier Prunel.109 189,20€ pour Saint Paul101 500€ Saint Joseph158 000€ pour Saint Denis134 000€ pour Le PortLa Commission permanente a validé l’accompagnement 3 très petites entreprises réunionnaises pour un montant globale de 23 000€Les conseillers régionaux ont accordé une subvention d’un montant de 31 928 € à l’association « Aid’A Nou » pour la mise en oeuvre de son programme d’actions 2019 pour les personnes les plus démunis.Pour l’abondement du fonds Contrat d’Apport Associatif de l’association France Active Réunion, la Commission permanente a octroyé une enveloppe d’un montant maximal de 300 000 €.L’association « Junior Busin’ESS » s’est vu accorder une subvention de 49 605€ pour la mise en oeuvre de son programme d’actions scolaires 2019-2020, visant à sensibiliser à l’esprit d’entreprendre et à la culture de l’initiative des élèves de 12 classes réparties sur les quatre micro régions.Les conseillers régionaux ont voté une aide d’un montant global de 400 000 euros pour les organisations de producteurs de Fruits pour l’expédition de leurs productions sur l’exercice 2019.De plus, la Commission permanente a accordé une enveloppe de 50 000 euros à l’ARIFEL pour l’affrètement de cargos permettant l’écoulement de la production de fruits en fin d’année.La Commission permanente a accordé une enveloppe de 20 000€ à l’association COEUR VERT pour l’organisation de la seconde édition du Festival du Film au Féminin.les élus de la Commission Permanente ont voté le montant 15 000 € pour la société LA BELLE TÉLÉ pour la production de la série de fiction intitulée « Bourbon, l’île des âmes perdues ».Une enveloppe de 50 000 euros a été allouée par la Commission permanente pour le lancement d’un appel à projets et/ou d’un concours de production d’oeuvres culturelles et/ou artistiques non éphémères, en matière d’économie circulaire.La Commission permanente a engagé une enveloppe complémentaire de 257 000 € pour la création et la mise en place de l’Agence Régionale pour la Biodiversité (ARB Réunion).Pour la réalisation d’une étude stratégique et de définition d’une plate-forme d’expérimentation et centre de Recherche-Formation-Innovation sur les EMR et les valorisations durables de l’eau profonde - « PEMERonshore » à La Réunion, les conseillers régionaux ont voté une enveloppe de 130 200 € pour l’avancée de ces projets.Une enveloppe de 500 000 € a été alloué pour la mise en oeuvre du dispositif Chèque Photovoltaïque en 2019 et 2020.Pour la mise en oeuvre par la SPL Horizon Réunion d’une première tranche du programme SLIME 2020 visant la réalisation de 1 400 visites-diagnostics chez des foyers en situation de précarité énergétique une enveloppe d’un montant de 700 000 € a été votée par la Commission permanente.De même, pour la première tranche du dispositif Ecosolidaire 2020, une aide de 100 000 € a été votée en faveur la SPL Horizon RéunionUne enveloppe de 14 880,10 € a été approuvée par la Commission permanente pour l’organisation de la conférence de M. Tshering Togbay à La Réunion, menée dans le cadre du projet ISOPOLIS par l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)Les conseillers régionaux ont accordé une demande de subvention au Centre de coopération International en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) relative à la mise en oeuvre du programme de recherche agronomique 2019-2021 d’un montant de 8 824 984,86 € et régionales d’un montant de 2 206 246,21 €, au titre de la contrepartie nationale au FEDER.La Commission permanente a accordé à GAL FOR EST une subvention à hauteur de 9 712,38 € pour la réalisation des projets Leader dans le cadre du TO 19.2.1 « Mise en oeuvre des stratégies de développement local » du PO FEADER 2014-2020.Une enveloppe globale de 366 000,00 € a été accordé à la commune de Saint André pour le projet « Aménagement de l’espace public arrière-mairie ».Dans une volonté d’accompagner les entreprises locales dans le maintien et le développement de leurs activités, et en tenant compte du contexte économique dégradé, en particulier les évolutions de la branche de la presse écrite et dans un principe du maintien du pluralisme des opinions et de la presse écrite en particulier, les conseillers régionaux ont décidé d’attribuer une subvention régionale d’un montant globale maximal de 2 281 933,76 € en faveur des 2 entreprises de la presse écrite quotidienne que sont Le Quotidien de La Réunion et le Journal de l’Île de La Réunion.La Commission Permanente du Conseil Régional de La Réunion a décidé d’attribuer une subvention régionale de 160 000,00 € en faveur de la société Zinfos974 pour des investissements importants dans le domaine du digital afin de sécuriser et pérenniser son activité.Les conseillers régionaux ont accordé une aide exceptionnelle de 10 000 € à Réunion la 1ère pour la couverture de la visite du Pape dans l’Océan Indien en 2019.La Région Réunion oeuvre à différents niveaux pour améliorer le quotidien des Réunionnais. Logements collectifs, aménagements des espaces publics, formation, mobilité… comptent parmi les champs d’intervention qui permettent à la Région de participer à améliorer les conditions de vie des Réunionnais et leur pouvoir d’achat.Une aide de 10 000€ a été approuvée par les conseillers régionaux pour l’organisation du Projet « Quelque chose », pièce de théâtre évoquant la résilience des femmes victimes d’inceste et les solutions mises à leur disposition, qui sera suivie d’ateliers favorisant l’émergence de la parole et le recours à des aides pour les personnes touchées pour l’association 1 Air 2 Elles, en partenariat avec l’Unité de Psychotrauma NOE, l’association PERIF et la compagnie AZIADELa Commission permanente a alloué une enveloppe de 15 000 € à l’association AFM-Téléthon pour l’organisation du Téléthon Réunion 2019 et pour mener ses actions d’accompagnement des personnes malades en situation de handicap et de recherche médicale.Une subvention globale de 3 000€ a été votée par l’association Komkilé du 15 avril 2019 pour le financement de son projet.La Collectivité régionale a engagé une enveloppe de 60 000 € pour des aides régionales individuelles de formations , dans le cadre du dispositif ARESAM (Aides Régionales pour les Études Artistiques Secondaires en Métropole)L’Association pour la Gérance de l’Ecole Maritime et Aquacole de La Réunion (AGEMAR) s’est vu octroyer par la Collectivité régionale, une enveloppe globale de 145 662,66 € pour la réalisation Programme de formations Pêche 2019 liées aux métiers de la mer.La mise en place d’un avenant de prolongation de la durée du contrat de gestion transitoire avec la SPL RMR (2020-2021) a été validé par les conseillers régionaux. La continuité du service public liée à l’exploitation des musées implique le renouvellement de la durée du dispositif de gestion de 2 années complémentaires.Une aide à la production de 60 000 € de la société Dobro films pour la réalisation de son court métrage intitulé « Edwardo »a été votée par la Commission permanente.Une enveloppe globale de 20 000 euros a été votée pour des associations sportives, pour une sportive de haut niveau et le changement d’objet d’une association sportive afin de réaliser leur programme d’actions.La Commission permanente a décidé de renouveler la participation de la collectivité régionale en faveur de la Politique de la ville, à travers la signature d’un “Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques” qui sera annexé aux 13 Contrats de ville de La Réunion prorogés jusqu’en 2022.