Communiqué : Fermeture du Chemin Bruniquel dès 7h30, les 27 et 28 novembre

Le 26/11/2019 | Par TCO | Lu 111

Afin de permettre à EDF d’effectuer les travaux de raccordement et de procéder à la mise en oeuvre des enrobés définitifs sur la chaussée,



le Chemin Bruniquel sera fermé le mercredi 27 et le jeudi 28 novembre, entre 7h30 et 16h.



La circulation sera déviée, comme prévu, par la Route du Trou d’eau puisque nous rappelons que la RN1A est quant à elle complètement fermée jusqu’au 19 décembre 2019.



Nous nous excusons de la gêne occasionnée pendant ces travaux et invitons les usagers à prendre leur disposition et à emprunter s’ils le peuvent la route des Tamarins depuis St Leu .