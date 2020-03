Communiqué du Département suite au décès de Roger Carpin

Le 05/03/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 71

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris la disparition du célèbre ségatier, Roger Carpin.



À son épouse et à ses enfants, nous adressons nos plus sincères condoléances.



Le trompettiste et saxophoniste, aux côtés d’autres grands artistes réunionnais, avait beaucoup œuvré pour la préservation, la transmission et le rayonnement de ce patrimoine culturel qu’est le séga.



Avec sa disparition, La Réunion perd un illustre connaisseur et un précieux passeur de témoin…



Le Président du Conseil départemental et les Conseillers départementaux