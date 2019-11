Communiqué du Président du Département suite au décès d’André Legras

Le 18/11/2019 | Par Département de La Réunion

Avec le décès d’André Legras, membre fondateur du groupe de musique Les Jokarys, la musique réunionnaise perd un de ses talentueux ambassadeurs. Les textes, les mélodies, l’humour, la sensibilité, la joie communicative de ce groupe ont marqué la vie artistique de La Réunion de ces dernières décennies. Les Jokarys honorent depuis longtemps le patrimoine culturel de notre île et du monde créole.



Le Conseil départemental adresse ses plus sincères condoléances à la famille d’André Legras et à ses nombreux amis.



Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental