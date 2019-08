Communiqué suite au décès de quatre personnes à Saint-Benoit

Le 02/08/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 100

J’apprends avec une profonde tristesse et une grande consternation le décès de quatre personnes, cette nuit à chemin Ceinture à Saint-Benoit dans l’incendie de leur maison. Cinq personnes s’y trouvaient : une mère de famille, ses trois enfants et leur grand-mère. À la famille et aux proches des victimes, le Conseil départemental et moi-même adressons nos sincères condoléances et exprimons notre entière solidarité. Nous saluons le courage des sapeurs-pompiers qui interviennent régulièrement au péril de leur vie et remercions les forces de police dont les actions permettent des interventions dans les meilleures conditions.



Cyrille Melchior, Président du Conseil Départemental