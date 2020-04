Communiqué suite au décès du réunionnais adjudant-chef Olivier Michel dans un accident d'hélicoptère

Le 17/04/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 183

Nous avons appris le décès d’un Réunionnais originaire du Port, l’adjudant-chef Olivier Michel dans un accident d’hélicoptère survenu dans les Pyrénées. Militaire du 5e régiment d’hélicoptère de combat de Pau, il était reconnu et félicité pour sa détermination, son engagement personnel et son professionnalisme sans faille.

À la famille de l’adjudant-chef Olivier Michel, à ses amis, à l’institution militaire, et au nom de l’ensemble des élus de l’assemblée départementale,

je présente mes sincères condoléances.



Le Président du Conseil départemental