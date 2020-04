Concentration de soufre au Tampon

Le 05/04/2020 | Par Zinfos974 | Lu 1065

Un taux anormalement élevé de dioxyde de soufre est enregistré sur la commune du Tampon ce dimanche 5 avril. La préfecture appelle à la prudence.



Le communiqué de la préfecture :

Épisode de pollution atmosphérique

Seuil d’information et de recommandation

5 avril 2020